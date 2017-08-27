شرطة التموين تستعد لاستقبال عيد الأضحى

شرطة التموين

محمد مجدى



حصلت «المال» على تفاصيل خطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية، لضمان توافر السلع والخدمات خلال عيد الأضحى المبارك.



تستهدف الخطة ضبط أسعار التجزئة والجملة، وملاحقة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية، والتصدى لمحاولات الاتجار فى السلع المدعمة.



من جانبه أكد اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، لـ «المال»، أنه سيتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لتنفيذ الخطة.



وقال إن نطاق تنفيذ الخطة يشمل جميع القطاعات والمجالات والأنشطة التموينية وغير التموينية، وهى المخابز، والمطاحن، والمحال العامة والتجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وبقالو التموين، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز.



ولفت إلى أن أبرز آليات تنفيذ الخطة هو تكثيف الرقابة، والحملات التموينية المفاجئة على جميع القطاعات المستهدفة.



وأضاف أنه سيتم أيضاً مراقبة وتكثيف الحملات الأمنية على المطاحن العامة والخاصة والمخابز بجميع أنواعها، بهدف منع تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، ومتابعة محطات الوقود الحكومية والخاصة، ومستودعات البوتاجاز، لإجهاض أى محاولة للاستيلاء على الدعم الحكومى، أو تهريب المواد البترولية بمختلف أنواعها.