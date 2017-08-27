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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على تباين
الأحد 27 أغسطس 2017 10:49 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تباين، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب، وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12905 نقطة، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية بشكل محدود.
وصعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% ليصل إلى 699 نقطة، كما إرتفع المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.85 % ليصل إلى 1568 نقطة.
ورجح محللون إستمرار السوق في تحركاتها الهابطة، خلال النصف الاول من تداولات الأسبوع الحالي، لإختبار مستويات الدعم عند 12750 نقطة و12860 و12600 نقطة، على أن يحاول التماسك خلال النصف الثاني من الأسبوع وإعادة التجربة على مستوى 13050 نقطة.
يذكر ان مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.47%، مسجلًا مستوى 12926 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 085% إلى 691 نقطة، وامتد الانخفاض إلى مؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16 % ليصل لمستوى 1555 نقطة.
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