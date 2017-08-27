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بورصة وشركات
إنترو جروب تستحوذ على 50% من TBS للمخبوزات
الأحد 27 أغسطس 2017 10:15 ص
أيمن ممدوح عباس
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أيمن ممدوح عباس
❐ «هيرمس» مستشاراً مالياً للصفقة.. والتميمى تولى الاستشارات القانونية
شريف عمر
علمت «المال» أن شركة «إنترو جروب»، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس، ونجله أيمن، استحوذت منذ أيام على نحو %50 من شركة «TBS» للمخبوزات، مقابل تخارج شركة «H.M بارتنزر»، المملوكة لرجلى الأعمال حسن هيكل وماهر مقصود ومجموعة من المستثمرين الماليين، من هيكل الملكية.
ووفقاً للموقع الإلكتورنى لـ«إنترو جروب»، فقد تأسست عام 1980، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر، وتهتم بقطاعات البترول، والعقارات والتشييد، والتجارة، والأدوية، والمقاولات والصناعات الغذائية، ويتولى ممدوح عباس، رئاسة مجلس إدارتها.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن التفاوض بين الطرفين بدأ منذ فترة طويلة، إلا أنه تم الوصول إلى الاتفاق النهائى، وتوقيع عقود البيع مطلع الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن المجموعة المالية «هيرمس» تولت مهام المستشار المالى للصفقة، فيما تولى مكتب «التميمى» ومشاركوه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن القيمة الإجمالية للصفقة، مكتفية بالإشارة إلى أن رأسمال «TBS» يفوق 50 مليون جنيه.
وتأسست «TBS» للمخبوزات عام 2008، عبر مجموعة من رواد الأعمال، وخبراء الاستثمار المباشر، وهم سامح السادات، وطارق الناظر، وياسر عبدالسلام، وباسل مشهور، وتمتلك الشركة نحو 25 فرعا – وفقا لموقعها الإلكترونى - كما تمتلك أيضا العلامة التجارية "FOUR FAT LADIES" للحلويات، التى تم الاستحواذ عليها منذ عامين تقريبا.
أما شركة «H.M» فتمتلك مجموعة من الاستثمارات أهمها محال "كازيون" للتجزئة، وكانت قد استحوذت على حصتها فى «TBS» عام 2014.
ونوهت المصادر بأن «إنترو جروب» ستركز خلال الفترة المقبلة، على تطوير أعمال «TBS»، وتدبير التمويلات اللازمة لزيادة الفروع، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالسادس من أكتوبر، إلى جانب العمل على إنشاء مصنع جديد لطرح منتجات أخرى.
الاستثمار المباشر
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