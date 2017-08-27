الكنيست يصوت على يهودية إسرائيل.. سبتمبر

وكالات:







يصوت الكنيست الإسرائيلي سبتمبر المقبل على قانون "القومية اليهودية"، والذي ينص على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".





وبادر إلى مشروع القانون العنصري عضو الكنيست آفي ديختر من حزب الليكود، وسيعرض القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم وجود الكنيست بعطلة الصيف.





وينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي.





ويأتي التصويت على القانون رغم الإجازة الصيفية للكنيست، بضغط من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ضغط طوال الفترة الماضية وتعهد بالمصادقة النهائية عليه قبل نهاية أغسطس الجاري.



