الإسكان: مصر بها 351 منطقة عشوائية غير آمنة

أحمد الدسوقى:





قال أحمد درويش نائب وزير الاسكان لتطوير العشوائيات، إن مصر بها 351 منطقة عشوائية غير آمنة بعضها شديد الخطورة.





وأشار خلال لقائه ببرنامج"هنا العاصمة"، إلى أن الإرادة السياسية الحالية لم تكن موجودة سابقا وتعمل على تحويل المجتمعات العشوائية لمجتمعات حضارية.





وتابع:"تركيزنا ينصب على المناطق غير الآمنة ولا نلجأ لإخلاءالمنطقة إلا في حال انعدام الحلول الهندسية".