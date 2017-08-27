EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان: مصر بها 351 منطقة عشوائية غير آمنة
الأحد 27 أغسطس 2017 12:47 ص
أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التعمير والإسكان: 1.1 مليار جنيه حجم المنح في التمويل العقارى
بنك التعمير والإسكان: ندرس الاستحواذ على شركة صرافة
التعمير والإسكان: صممنا منتجات متخصصة تلائم الـ SMEs
أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات
أحمد الدسوقى:
قال أحمد درويش نائب وزير الاسكان لتطوير العشوائيات، إن مصر بها 351 منطقة عشوائية غير آمنة بعضها شديد الخطورة.
وأشار خلال لقائه ببرنامج"هنا العاصمة"، إلى أن الإرادة السياسية الحالية لم تكن موجودة سابقا وتعمل على تحويل المجتمعات العشوائية لمجتمعات حضارية.
وتابع:"تركيزنا ينصب على المناطق غير الآمنة ولا نلجأ لإخلاءالمنطقة إلا في حال انعدام الحلول الهندسية".
الأسواق العشوائية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا