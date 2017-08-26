عمرو عماد قائمًا بأعمال الأمين العام لمستقبل وطن

وكالات:





قرر رئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف، تكليف عمرو محمد عماد، ليكون قائما بأعمال الأمين العام للحزب حتى الأول من أكتوبر المقبل.





وأكد رشاد- في القرار الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- منح عمرو عماد جميع الصلاحيات المتعلقة بالأمين العام للحزب، والتي تنظمها اللائحة والأعراف الحزبية.





وفي أول قرار له، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للحزب قرارا بدعوة المؤتمر العام للحزب لأول انعقاد له منذ تأسيسه، يوم -السبت- الموافق 30 سبتمبر 2017 في تمام الساعة الواحدة بإحدى القاعات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



