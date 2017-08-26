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سيـــاســة
عمرو عماد قائمًا بأعمال الأمين العام لمستقبل وطن
السبت 26 أغسطس 2017 11:22 م
مستقبل وطن
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مستقبل وطن
وكالات:
قرر رئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف، تكليف عمرو محمد عماد، ليكون قائما بأعمال الأمين العام للحزب حتى الأول من أكتوبر المقبل.
وأكد رشاد- في القرار الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- منح عمرو عماد جميع الصلاحيات المتعلقة بالأمين العام للحزب، والتي تنظمها اللائحة والأعراف الحزبية.
وفي أول قرار له، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للحزب قرارا بدعوة المؤتمر العام للحزب لأول انعقاد له منذ تأسيسه، يوم -السبت- الموافق 30 سبتمبر 2017 في تمام الساعة الواحدة بإحدى القاعات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأوضح القرار أن المؤتمر العام للحزب سيناقش ميزانية الحزب وإبراء ذمة الوكلاء المؤسسين وعرض خطة نشاط الحزب وهيئة البرلمانية، وانتخاب رئيس للحزب بنظام الاقتراع السري المباشر من بين مرشحين متعددين، وفي حالة عدم تقدم أكثر من مرشح واحد يعلن فوزه بالتزكية، كما يصوت المؤتمر العام على مشروع تعديل اللائحة الحزبية.
حزب مستقبل وطن
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