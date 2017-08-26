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سيـــاســة
أسباب انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي
السبت 26 أغسطس 2017 10:30 م
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
أخر الأخبار
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي فى الساعة ٢١:١٥ نتيجة حدوث عطل مفاجئ بكل من الدائرة الشيخ زويد / مدينة الإنتاج الاعلامى بجهد ٦٦ كيلو فولت.
وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه حدث عطل أيضا بالدائرة مدينة الإنتاج / ٦ اكتوبر جهد ٦٦، مما أدى إلى انسحاب جهد لحظى عن مدينة الإنتاج الإعلامى، وتم تغذيتها على الفور بواسطة المغذيات الاحتياطية بالمدينة وكابلات الجهد المتوسط لتامين التغذية الكهربية.
وأشارت إلى أنه تم توجيه فرق الصيانة لتحديد سبب العطل على الدوائر المفصولة ولا يوجد انقطاع للتغذية الكهربية حاليا.
مدينة الإنتاج الإعلامي
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