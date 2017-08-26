انسحاب موراي من بطولة أميركا للتنس

أعلن البريطاني أندي موراي، المصنف ثانيًا عالميًّا، انسحابه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخِر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن إصابته بوركه اليسرى حرمته من المشاركة.





وكان الشك يحوم حول مشاركة موراي الذي أحرز أولى بطولاته الكبرى الثلاث في فلاشينغ ميدوز عام 2012، ليصبح أول بريطاني يحرز لقب "غراند سلام" منذ 76 عامًا.





وقال موراي إن وركه لا تزال يؤلمه كثيرًا "وسأتخذ قرارًا بشأن باقي السنة في الأيام القليلة المقبلة".





وكان موراي سيواجه في الدور الأول الأميركي تينيس ساندغرين المصنف 104 عالميًّا.



