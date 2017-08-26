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نقل وملاحة
البرلمان ينتظر النقل النهري
السبت 26 أغسطس 2017 08:06 م
المعدية
أخر الأخبار
المعدية
ياسمين فواز
تنتظر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المال"، إن الوضع الحالي لهيئة النقل النهرى غير قادرة علي تفعيل أي قوانين، مضيفا أن النقل النهرى غير مفعل على أرض الواقع.
وأشار زين الدين، أن مشروع القانون الذي تم الموافقه عليه من قبل رئاسة الوزراء لابد أن يفصل أولا التضارب الموجود بين وزارات النقل و التنمية المحلية والرى لتسهيل وتوحيد الإجراءات.
كان مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة وذلك فى ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فنى.
ولفت النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن القضاء علي تضارب الوزارات ومنح التراخيص من شباك واحد أبرز التعديلات التي ستركز عليها اللجنة عند مناقشة مشروع القانون .
ويمنح مشروع القانون يمنح ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.
ومن المنتظر أن ينعقد البرلمان في مطلع أكتوبر المقبل عقب انتهاء الأجازة البرلمانية.
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