11470 جنيهًا سعر تسليم المصنع لحديد الجيوشي

أعلنت، منذ قليل، شركة الجيوشي للصلب أسعارها تسليم المصنع، ليصل سعر الطن إلى 11470 جنيهًا، بزيادة 90 جنيهًا على آخِر سعر أعلنته الشركة.





وعلمت "المال" أن آخِر سعر لشركة الجيوشي بلغ 11380 جنيهًا للطن قبل إعلان سعرها الجديد اعتبارًا من اليوم،



وبدأت الشركات المنتجة للحديد زيادة أسعارها تسليم المصنع بعد الزيادات المتتالية في أسعار البيليت.



