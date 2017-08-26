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اقتصاد وأسواق
11470 جنيهًا سعر تسليم المصنع لحديد الجيوشي
السبت 26 أغسطس 2017 06:30 م
شركة الجيوشي للصلب
أخر الأخبار
شركة الجيوشي للصلب
المرسي عزت
أعلنت، منذ قليل، شركة الجيوشي للصلب أسعارها تسليم المصنع، ليصل سعر الطن إلى 11470 جنيهًا، بزيادة 90 جنيهًا على آخِر سعر أعلنته الشركة.
وعلمت "المال" أن آخِر سعر لشركة الجيوشي بلغ 11380 جنيهًا للطن قبل إعلان سعرها الجديد اعتبارًا من اليوم،
وبدأت الشركات المنتجة للحديد زيادة أسعارها تسليم المصنع بعد الزيادات المتتالية في أسعار البيليت.
وتشهد الأسواق حالة من الترقب والارتباك بسبب تلك الزيادات في أسعار البيليت.
الحديد
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