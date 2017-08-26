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سيـــاســة
المدارس تنطلق 23 سبتمبر
السبت 26 أغسطس 2017 06:20 م
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قرر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، اعتماد يوم 23 سبتمبر المقبل لبدء العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 بالمدارس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء اليوم بوزارة التربية والتعليم لحسم مجموعة من الملفات المهمة المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.
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