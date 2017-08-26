طرح شرائح محمول المصرية للاتصالات 4G بعد العيد

المصرية للاتصالات

- مصادر : استعانت بشركات أجنبية لتصنيع الخطوط



المال– خاص:



كشفت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات ، عن وصول شرائح المحمول إلى مخازن الشركة المصرية للاتصالات ، ومن المقرر طرحها بعد إجازة عيد الاضحى بأكواد تحمل رقم 0155.



وعلمت " المال " أن المصرية استعانت بشركات أجنبية لتصنيع الخطوط الخاصة بها ، تمهيدا لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية خلال سبتمبر المقبل.



يذكر أن المصرية للاتصالات كانت أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات 4G فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه نصفها بالجنيه ، والنصف الآخر بالدولار ، وسددت منها 5.2 مليار جنيه ، مع تقسيط المتبقى على 4 سنوات.



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا 4G.