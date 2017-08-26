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بورصة وشركات
إيجوث ومصر للسياحة تلحقان غدا بجمعيات قطاع الأعمال
السبت 26 أغسطس 2017 05:04 م
مصر للسياحة
أخر الأخبار
مصر للسياحة
خاص
تستأنف الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها، وذلك لاعتماد نتائج أعمالها والقوائم المالية عن العام المالى 2016/2017.
وتعقد شركتا "إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، جمعيتيهما العامة العادية، غدًا الأحد، ومقرر استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركتين، والخطط المستقبلية، وموقف الاستثمارات الحالية، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح والتطوير التى تجرى فى عدد من الأصول المملوكة لكلا الشركتين.
وبانعقاد الجمعتين تكون الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد انتهت من عقد الجمعيات العامة لعدد 3 شركات تابعة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وهى: المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إيجوث، مصر للسياحة، فميا تعقد 5 شركات أخرى جمعياتها العامة فى سبتمبر المقبل.
كانت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد عقدت جمعيتها العامة فى نهاية يوليو الماضى بحضور السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، كما عقدت الأسبوع الماضى عدد 6 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.
يذكر أن انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لاعتماد نتائج أعمالها قبل مضى شهرين من نهاية العام المالى يعتبر سابقة فى شركات قطاع الأعمال سواء العام أو الخاص، وهو ما يعكس الاهتمام بالإفصاح والحوكمة كأحد محاور التطوير والصلاح الهيكلى الذى تتبعة وزارة قطاع الأعمال العام.
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