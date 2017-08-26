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نقل وملاحة
وزير الطيران يبحث تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات الإقليمية
السبت 26 أغسطس 2017 04:55 م
وزير الطيران شريف فتحي
أخر الأخبار
وزير الطيرؤان شريف فتحى
دعاء محمود
بحث وزير الطيران، شريف فتحي، تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات بمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك بحسب بيان اليوم، عقب استقبال فتحي، عددا من وزراء النقل والطيران، المشاركين بالمؤتمر الإقليمى الوزارى لأمن الطيران بمنطقتى إفريقيا والشرق الأوسط، والذى تم تنظيمه فى الفترة من ٢٢: ٢٤ أغسطس الجارى بمدينة شرم الشيخ.
تناولت اللقاءات دراسة سبل التعاون فى مجال الطيران المدني وبخاصة مجالات التدريب وتطوير المطارات، و تبادل المعلومات بمجال أمن الطيران والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التدريب والمراقبة الجوية وتدريب الطيارين وغيرها من مجالات الطيران المدنى.
كما تم الاتفاق على التعاون والعمل على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتعزيز أمن الطيران بالمنطقة.
وضمت هذه اللقاءات المنفصلة، أنيس غديرة، وزير النقل التونسى، وسيسليا أبينا، وزيرة النقل بغانا، ورئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الحكيم بن محمد التميمى، وجابى ماهانجو، وزير النقل بدولة ملاوى، وكاظم فانجان،وزير النقل العراقي، وسينديسوة شيكونجا، وزير النقل بجنوب إفريقيا.
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