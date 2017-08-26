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سيــارات
20 % نموًا بمبيعات بنتلي خلال 7 أشهر
السبت 26 أغسطس 2017 03:39 م
بنتلي Bentayga
أخر الأخبار
بنتلي Bentayga
أحمد عوض
أكد هاني سالم، مدير عام بنتلي بمجموعة الـ "MTI"، أن حجم مبيعات المجموعة قد شهدت نموًا بنسبة 20%، خلال فترة السبعة أشهر الماضية، مقارنة بنفس الفترة من 2016، موضحًا أن الطرزات الجديدة من الـ "بينتايجا، وكونتينتال جي تي فلاينج سبير"، قد لعبت الدور الإستراتيجي في زيادة المبيعات خلال تلك الفترة.
وأوضح أن مبيعات السيارات الفارهة بالسوق المحلية، تشهد استقرارًا نسبيًا مقارنة بشرائح السيارات ااقتصادية التي تشهد تراجعًا كبيرًا، منوهاً أن فئة مستهلكي السيارات الفارهة قادرة على تحمل أي زيادة بأسعار السيارات، لتوافر العملة الأجنبية لديهم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ تراجعت إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 44.4 %، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 ألف وحدة، خلال نفس الفترة من 2016.
وتابع عن خطط "MTI" لـ بنتلي، عبر تدشين مركز خدمة ما بعد البيع و الصيانة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم خدمة أفضل لعملاء بنتلي بمختلف المناطق.
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