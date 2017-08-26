الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد وسط كابول

وزير الخارجية سامح شكرى

سمر السيد



أدانت مصر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على مسجد في وسط كابول، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 50 آخرين.



وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.