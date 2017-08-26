طرح مجمعات صناعية بالتراخيص بـ 5 مناطق.. نهاية العام

طارق قابيل 8

عمر سالم



قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم الانتهاء من الطرح المجمعات الصناعية المجهزة للتراخيص بمدينة بدر والصعيد وبورسعيد والسادات والعاشر من رمضان، قبل نهاية العام.



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش جولته بمدينة السادات الصناعية، والتى رافقه خلالها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.



وأوضح أن الوزارة ستطرح ثلاثة مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمدينة العاشر من رمضان خلال شهرين، مؤكدًا أن مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" تعمل على تسريع وتيرة النهوض بالصناعة المحلية.



وأشار قابيل إلى أنه تم تسليم 2.4 مليون متر لـ 21 مستثمرًا بمدينة السادات، وسيتم طرح 2 مليون متر أراضى جديدة بمدينة السادات الشهر المقبل.



ولفت إلى أن مجمع السادات يضم 300 مصنع سيتم الانتهاء من إنشائه بالكامل خلال شهرين ونصف، على أن تكون كافة المصانع جاهزة للعمل بالكامل قبل مرور عام، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم مجمعات أخرى فى بورسعيد وبدر خلال الفترة المقبلة.