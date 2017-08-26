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اقتصاد وأسواق
بالصور.. خطة شرطة التموين لضبط الأسواق بعيد الأضحي
السبت 26 أغسطس 2017 01:30 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي
حصلت "المال"، على خطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن، في إطار استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتستهدف ضمان توافر كافة السلع والخدمات الخاصة بعيد الأضحي المبارك.
وأكد اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة، أنه سيتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، في تنشيط دورهم في حث التجار والصناع، على الالتزام بعدم زيادة الأسعار زيادات غير مبررة وتوعية المستهلك بحقوقه.
وقال سعيد، إن نطاق تنفيذ الخطة تستهدف جميع القطاعات والمجالات والأنشطة التموينية وغير التموينية، ممثلة في القطاعي العام والخاص، وتشمل كل من المخابز، والمطاحن، والمحلات العامة والتجارية، والمجمعات الإستهلاكية، وبقالي التموين، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز.
وزارة التموين
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