مصر للطيران: انتهاء مرحلة ذهاب الحجاج

طائرات مصر للطيران

دعاء محمود



أعلن صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية تنتهى اليوم السبت، من مرحلة الذهاب لموسم حج العام الحالى.



كانت الشركة قد بدأت أولى رحلاتها فى 9 أغسطس الحالي، ومع انتهاء مرحلة الذهاب تكون مصر للطيران قد نقلت أكثر من 70 ألف حاج على متن 271 رحلة جوية من المطارات المصرية المختلفة، بما في ذلك الجسر الجوي الذي سيرته الشركة لخدمة الحجاج الفلسطنيين وأيضًا حجاج بماكو بجمهوريه مالي، واستقبل مطار جده الدولي 41 ألف حاج على متن 150 رحلة جوية، بينما شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 30 ألف حاج على متن 121 رحلة.



من جانبه، قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة من المقرر أن تبدأ مرحلة العودة فى الخامس من سبتمبر القادم، حيث اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلة عودتهم من الأراضي الحجازية، ومن بينها إيفاد بعثة عمل تسافر اليوم السبت من مختلف تخصصات مصر للطيران المعنية بالتشغيل للعمل في مرحلة العودة من مطاري جدة والمدينة المنورة، بحيث يشهد التشغيل نفس الانتظامية والأداء المتميّز الذي قامت بها خلال مرحلة الذهاب.



وتسير الشركة اليوم أخر أيام تشغيل مرحلة الذهاب 23 رحلة على متنها 5850 حاجًا، بواقع 16 رحلة إلى جدة تقلع 15 منها من مطار القاهرة، ورحلة من مطار شرم الشيخ، وذلك لنقل 4020 حاجًا، بينما تقلع 7 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1830 حاجاً.