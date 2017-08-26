نواب يطالبون باستدعاء وزير التموين لمناقشة استعدادات عيد الأضحى

وزير التموين علي مصيلحي

ياسمين فواز



طالب نواب اللجنة الاقتصادية، باستدعاء علي مصيلحي وزير التموين، لمناقشته في استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحي، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.



وانتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم عقد اللجنة لاجتماع مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، لاستعراض خطته قبل حلول عيد الأضحى.



وقال الجوهرى، في تصريحاته لـ "المال"، إنه كان من المفترض أن تجتمع اللجنة مع الوزير لمناقشة أسعار اللحوم والدواجن وإجراءاته التحضيرية لاستقبال العيد، ليشعر المواطن أن اللجنة تؤدى دورها الرقابي.



وأكد أن استدعاء الوزير ومناقشته من صميم دور اللجنة المنوطة به، على عكس عقدها اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي يصدرها مجلس الوزراء.



وأضاف النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يؤيد الفكرة ولكن انعقاد اللجنة ليس تلقائياً، علي حد تعبيره.



ورأى بدراوي، أن تنفيذ الفكرة يحتاج إلى تنسيق لتطبيقها وهو ما لم يحدث.



وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة: "أتمني تطبيق المقترح واستدعاء الوزير.. ولكن سفر العديد من اعضاء اللجنة للحج حال دون عقد أي اجتماعات قبل العيد".



واكتفي الدكتور عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالتعليق علي الأمر قائلاً: "ليس هناك وقت".