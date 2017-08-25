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استثمار
مطروح تطلق الموجة الرابعة لمشروعات المؤتمر الاقتصادى
الجمعة 25 أغسطس 2017 10:27 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح
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علاء أبو زيد محافظ مطروح
توقيع 8 عقود استثمارية متنوعة بتكلفة نحو مليارى جنيه
أبو زيد: العقود الجديدة تحافظ على التنوع والتوازن فى إقامة المشروعات بين مدن المحافظة
مطروح- معتز محمود
انطلقت، منذ قليل، فاعليات مؤتمر توقيع العقود الاستثمارية ضمن الموجة الرابعة لمشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته محافظة مطروح فى أكتوبر قبل الماضى.
ويشهد حضور مؤتمر توقيع العقود اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والذى من المتوقع أن يتضمن توقيع عقود عدة مشروعات متنوعة.
وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه تم مراعاة الحفاظ على التنوع والتوازن فى إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة بين مدن المحافظة.
وأكد، فى كلمته الاقتتاحية لمؤتمر التوقيع النهائي على عقود 8 مشروعات استثمارية خدمية وصناعية وسياحية جديدة، أن المشروعات الجديدة ستعمل على توفير آلاف فرص العمل الدائمة والمؤقتة خلال مراحل الإنشاء.
وأوضح محافظ مطروح أن ذلك يأتى بعد نجاح مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول فى أكتوبر عام 2015 فى تحقيق معادلة استثمارية جديدة على أرض مصر من خلال التطبيق الحقيقى لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على السادة المستثمرين، حيث استطاعت محافظة مطروح جذب 18 مشروعًا استثماريًّا بتكلفة 120 مليار جنيه، وبدء التنفيذ الفعلى لعدد 11 مشروعًا منها بتكلفة 22 مليار جنيه.
وتابع: تم افتتاح المرحلة الأولى لباكورة تلك المشروعات، أمس الأول، بتكلفة استثمارية جزئية 3 مليارات جنيه ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع بـ14 مليار جنيه، مما نتج عنه جذب حزم من المشروعات الاستثمارية الجديدة والجادة على أرض مطروح، لكنها ليست الأخيرة مع ما يتدفق على المحافظة من مشروعات استثمارية كبرى.
وأضاف أبو زيد أن محافظة مطروح تؤكد أنها خير نموذج للاستثمار فى مصر بما يبذل بها من إجراءات متميزة مع تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وسيرها على خطى توجيهات سيادة رئيس الجمهورية فى رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار وإيمانه بأهمية التنمية لتحقيق الاستقرار مع القضاء على البيروقراطية وتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات التى تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مع تحقيق العائد الاقتصادى القوى والرفاهية للمواطن المصرى.
وقال الحسينى أحمد، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، إنه سيتم توقيع 8 عقود استثمارية متنوعة بتكلفة تبلغ نحو مليارى جنيه.
وأضاف مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، أن توقيع هذه العقود هو استكمال لنتائج المؤتمر الاقتصادى للمحافظة فى أكتوبر قبل الماضى.
يشار إلى أن المؤتمر يشهد حضور عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات وبعض رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين وعمد ومشايخ محافظة مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية.
مرسى مطروح
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