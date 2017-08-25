الأهلى يحدد غدًا مصير إعارة حمدي لأودينيزي

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، غدًا السبت،؛ من أجل حسم مصير عرض أودينيزي لضم لاعب القلعة الحمراء الشاب أحمد حمدي، بعدما خضع لفترة معايشة فى إيطاليا، ونال إعجاب مسئولى الفريق الإيطالى.





كان الفريق الإيطالي قد تقدم بعرض رسمي للأهلي للحصول على خدمات حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء بعد نهاية الموسم الأول، ويدرس البدري العرض الإيطالي جيدًا، قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء بالموافقة على احتراف حمدي أو بقائه مع الأهلي في الموسم الجديد.





من جانب آخر قال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يعكف خلال هذه الفترة على وضع لائحة خاصة بفريق الكرة في الموسم المقبل، من خلال الإعداد لها بشكل جيد لتكون مناسبة لارتباطات الفريق.





وأوضح أن اللائحة الجديدة ستشمل بنودًا محفزة للجميع؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الأهلي.





وألمح عبد الحفيظ إلى أن جهاز الكرة يحرص على زيادة الحوافز لدى اللاعبين لتحقيق تطلعات الجماهير، إلى جانب وجود بنود خاصة بالغرامات.





وحرص على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع لاعبي الأهلي الدوليين، على هامش تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، واطمأن مدير الكرة على لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني، وحرص على الشد من أزر الجميع.





وطالب مدير الكرة لاعبى الأهلى الدوليين ببذل أقصى ما لديهم من جهد؛ من أجل الظهور بشكل قوي والتأهل إلى نهائيات كأس العالم. وتمنى التوفيق للاعبي المنتخب بشكل عام، وللجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في مهمته القومية؛ من أجل إسعاد جماهير الكرة المصرية.





فى سياق آخر يسافر مروان محسن، مهاجم الفريق، إلى ألمانيا عقب عيد الأضحى؛ للاطمئنان على تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرّض لها خلال فترة تواجده مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون.



