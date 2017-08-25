طائرة مصر تضرب اليابان برباعية.. وتحرز المركز الخامس

اليابان برباعية

على المصرى



لم يجد منتخب مصر للكرة الطائرة، صعوبة تذكر فى الفوز على نظيره اليابانى، بنتيجة أربعة أشواط نظيفة، ليحرز المركز الخامس فى بطولة العالم تحت 23 عامًا، والتى انطلقت يوم الجمعة الماضية، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهره، وتختتم اليوم بمواجهة روسيا مع الأرجنتين، فى المباراة النهائية للمونديال.



وحسم أصحاب الأرض والجمهور، بقيادة المدير الفنى البرازيلى ماركوس ميراندا، الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 15-9، والثانى بنتيجة 15-8، والثالث بنتيجة 15-11، قبل أن ينهوا اللقاء بالفوز فى الشوط الرابع بنتيجة 15-11، ليحرزوا المركز الخامس فى المونديال.



كان منتخب صغار الفراعنة، قد حقق الفوز فى أول لقاءات البطولة، على اليابان أيضا، بنتيجة 4-3، ثم تلقوا الخسارة أمام كوبا بنتيجة 2-4 ، قبل أن يخسر أمام البرازيل 1-4، ثم يحقق الفوز على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة، ليحتل المركز الثالث فى المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، ويلعب مباراتى تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.



وفى لقاءات أخرى أقيمت اليوم أيضًا، حصل منتخب إيران على المركز السابع، بعدما فاز على نظيره الصينى، الذى اكتفى بالمركز الثامن، بأربعة أشوط مقابل شوط، فيما خطف منتخب كوبا، المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على البرازيل، التى حلت فى المركز الرابع، بالنتيجة ذاتها.



أما بقية تصنيف مراكز البطولة، فقد حصل المنتخب البولندى والتركى على المركز التاسع، ولكن الأول يتفوق بفارق النقاط والأشواط، والمنتخبين الجزائرى والمسكيكى على المركز الحادى عشر، ويتفوق محاربى الصحراء، بفارق النقاط.