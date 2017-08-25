وادي النيل للملاحة النهرية تنقل الأسمنت للسودان

الأسمنت



محمود محسن



صرح اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بأن الهيئة تسهم في تصدير الأسمنت لدولة السودان، عبر وحدات الهيئة، من خلال الخط الملاحي النهري، تنفيذا للاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع شركة ميدكوم أسمنت أسوان لنقل 10 آلاف طن أسمنت أسود من إنتاج الشركة كمرحلة أولي، ويتم بعدها زيادة الكميات لتصل إلى معدلاتها السابقة عام 2008 لتصل إلي 40 ألف طن شهريا.



وأوضحت عامر أنه في أولي خطوات تنفيذ هذا الاتفاق تحركت الوحدة "العاشر من رمضان" من ميناء السد العالي بأسوان، متوجهة إلي ميناء وادي حلفا بالسودان، محملة بـ500 طن أسمنت.



وأشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة وفق بنود الاتفاق أن يتم شحن الأسمنت من ميناء أبو سمبل النهري على الوحدات التابعة للهيئة، لتصل إلي ميناء وادي حلفا في نفس اليوم.