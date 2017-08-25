التضامن : الإسماعيلية استقبلت 120 أسرة من أبناء سيناء

غادة والى 22

المال-خاص:



فى إطار تولي وزارة التضامن الاجتماعي، مسئولياتها حيال تقديم الرعاية للأسر القبطية النازحة من محافظة شمال سيناء ، أكدت غادة والي وزيرة التضامن، أنه تم استقبال 120 أسرة بمحافظة الإسماعيلية من خلال توقيع بروتوكول، بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسكين تلك الأسر بوحدات سكنية تم توفيرها بمدينة المستقبل بنظام الإيجار وقامت الوزارة بفرش الوحدات بالأثاث .



وأضافت - في تصريحات لها اليوم الجمعة،عقب اتصالها شخصيا بعدد من الأسر للاطمئنان عليهم - أن الوزارة قامت أيضاً بالتنسيق بشأن 17 أسرة من الأسر النازحة بمحافظة بورسعيد و دفع 1500جنيه لكل أسرة مقابل القيمة الإيجارية لشقق مفروشة .



أما بشأن الأسر بمحافظة القاهرة، فأوضحت الوزيرة أنه كان قد تقدم 70 أسرة ببياناتهم لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، منهم 5 أسر لم يرد ما يفيد إقامتهم بشمال سيناء، و2 أسرة ثبت بالفحص إقامتهم بالقليوبية، وأسرة واحدة بسوهاج، وعدد 2 أسرة أفادت مديرية شمال سيناء بعدم وجودهم أثناء الأحداث بالمحافظة.

وقد تم تقديم مصروف جيب وبدل ملبس لـ 60 أسرة بإجمالي 74.950جنيه.

وقالت غادة والي، إنه لم يتقدم حتى تاريخه سوى 13 أسرة بعقود إيجارية بمحافظة القاهرة، وجار الصرف لهم 300 جنيه شهرياً مساهمة فى قيمة الإيجار.



واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأنها تواصل متابعتها لهذا الملف وللاطمئنان على أوضاع الأسر النازحة وتذليل جميع الصعوبات أمامهم.