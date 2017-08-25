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نقل وملاحة
قطار نوم سياحى مطور بين القاهرة أسوان
الجمعة 25 أغسطس 2017 01:42 م
قطار مكيف 99
أخر الأخبار
قطار مكيف 99
محمود محسن:
أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، عن تشغيل قطار نوم سياحى فاخر مطور، على خط القاهرة الأقصر أسوان خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس 2017 بمناسبة عيد الأضحى .
وصرح بأن هذا القطار يتم تشغيله لأول مرة بعد تطويره الشامل، بالتعاون ببن مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وورش السكة الحديد .
و أوضح اللواء محمد نصر الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية، أن القطار يتحرك من محطة الجيزة فى السادسة وربع مساء ويصل محطة أسوان فى السادسة ونصف صباحا، وذلك بهدف تقديم خدمات جديدة مميزة لأهالى الصعيد والقطار مزود بعربة جلوس "Top VIP ".
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