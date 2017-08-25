نهائى مونديال الطائرة.. روسيا تصارع الأرجنتين على الذهبية

- مصر تواجه اليابان للمرة الثانية وتحلم بالمركز الخامس





على المصرى

تختتم اليوم بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 23 عاما، والتى استضافتها مصر خلال الفترة من 18 حتى 25 أغسطس 2017، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بلقاء منتخبى روسيا مع الأرجنتين، على الميدالية الذهبية ولقب البطولة، فى السادسة مساء.

وتغلبت روسيا فى مفاجأة كبرى، على منتخب البرازيل، بعد مباراة ماراثونية، بأربعة أشواط مقابل ثلاثة، فيما لم تجد الأرجنتين صعوبة تذكر فى التغلب على منتخب كوبا، بأربعة أشواط مقابل شوط، فى مباراتى الدور قبل النهائى للبطولة.

فيما يكتفى منتخبا كوبا والبرازيل، الخاسرين من نصف نهائى المونديال، باللعب على المركز الثالث والرابع، والميدالية البرونزية، وتقام المباراة فى العاشرة صباحا.

ويواجه منتخب مصر، نظيره اليابانى، فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فى الثالثة عصر اليوم، وتعد مواجهة اليوم بين الفراعنة والساموراى، هى الثانية بين المنتخبين، بعدما التقيا فى افتتاح البطولة، وفازت مصر بصعوبة، بأربعة أشواط مقابل ثلاثة.

وفاز منتخب مصر فى مباراة أمس الخميس، على الصين، بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، فيما تغلبت اليابان على إيران بصعوبة بالغة، بأربعة أشواط مقابل ثلاثة.

وفى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، يلتقى منتخبا الصين مع إيران، بعد خسارتهما من مصر واليابان على التوالى، ويقام اللقاء فى العاشرة صباحا.

وكان منتخب صغار الفراعنة، قد حقق الفوز فى أول لقاءات البطولة، يوم الجمعة الماضي، على اليابان بنتيجة 4/ 3، ثم تلقوا الخسارة أمام كوبا فى ثانى أيام البطولة بنتيجة 4 / 2، قبل أن يخسر أمام البرازيل 4 / 1، ثم يحقق الفوز على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة، وتأهل المنتخب المصري بعد احتلال المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط .