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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بسوق الصاغة .. الجمعة 25 أغسطس
الجمعة 25 أغسطس 2017 10:38 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
719 إلى 721
عيار 22
659 إلى 661
عيار 21
629 إلى 631
عيار 18
539 إلى 541
عيار 14
419 إلى 421
عيار 12
359 إلى 361
الأونصة
22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب
5,032 إلى 5,048
الكيلو
718,857 إلى 721,143
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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