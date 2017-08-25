السيسى يتلقى اتصالا من ترامب

عبدالفتاح السيسى

خاص:



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.



من جانبه أعرب الرئيس عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين، حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

