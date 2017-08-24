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اقتصاد وأسواق
الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 629 جنيها
الخميس 24 أغسطس 2017 08:48 م
الذهب
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الذهب
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعا نظراً لإنخفاض أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الدولار محليًّا.
من جانبه، قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 629 جنيهًا للجرام، مقابل 633 جنيهًا أمس.
وأوضح أمين، فى تصريحات لـ"المال"، أن عيار 18 بلغ نحو 539 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 720 جنيهًا للجرام مقابل 723 جنيه أمس.
فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل 5040جنيهًا بدلًا من 5063جنيهًا أمس، وتراجعت الاوقية لتسجل 1285 دولارًا بدلًا من 1288دولارًا أمس.
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