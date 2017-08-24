هبوط معظم البورصات العربية وصعود أبوظبى

البورصات العربية

وكالات خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الخميس، بقيادة الدوحة مع إقبال المستثمرين الأفراد المحليين على جني الأرباح واستمرار عزوف المستثمرين من المؤسسات عن المشاركة، وفق وكالة رويترز.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4494 نقطة، وفق المصدر ذاته.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 1.1 % ليسجل 8952 نقطة فى تداول ضعيف للغاية بقيادة بنك قطر الوطنى الذى خسر سعر سهمه 2.2 % ليسجل مؤشر الدوحة أضعف أداء فى المنطقة.



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليصل إلى 12926 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون 5.7 % وكذلك مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليهبط إلى 6885 نقطة.



وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية، بحوالى 0.3 %، ليصل إلى7246 نقطة، ليوقف موجة مكاسب استمرت 6 جلسات مع انخفاض ما يزيد قليلا عن نصف البنوك، بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي نزل سعر سهمه 0.9 %.



وخسر مؤشرا بورصتى البحرين ومسقط، حوالى 0.2 % لكل منهما لينزلا إلى 1302 نقطة و 4947 نقطة على الترتيب بينما انخفض مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 3624 نقطة.

