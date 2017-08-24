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استثمار
تنمية تدعم 175 جمعية ومؤسسة أهلية
الخميس 24 أغسطس 2017 08:22 م
تنمية
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تنمية
هبة محمد
قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن شركة تنمية العاملة في قطاع القروض متناهية الصغر قدمت منحة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لتمويل إقامة برنامج تدريبي يتناول التقییم الائتمانى والمالى وٕاعداد ملف ائتمانى وفن التفاوض مع البنوك.
وأوضح أنه سيتم إقامة البرنامج في خمس محافظات مختلفة، متوقعا أن يستفيد 175 جمعية ومؤسسة أهلية.
وأشاد بدور تنمية" في دعم الصناعة خاصةً في الفترة الراهنة التي تتطلب تأهيل الجمعيات على الحصول على التمويل من البنوك للوصول إلى 5 أو 6 مليون عميل مستهدفين خلال 4 سنوات مقبلة.
وتواجه الجمعيات الأهلية خاصةً الصغيرة والتي تندرج تحت الفئة "ج" التي تقل محفظتها الائتمانية عن 10 مليون جنيه بعض الصعوبات في الحصول على التمويلات من المؤسسات المصرفية ونظيرتها الدولية، لذا يأتي أهمية هذا التأهيل كأحد أدوات الجمعيات لمعالجة الفجوات التمويلية التي تعاني منها.
وتبعاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية فإن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 23 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهاية شهر يونيو نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، كما زاد أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية شهر يونيو حيث تخطت 2 مليون مستفيد مقارنة بـ 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.
وأعلنت شركة القلعة المصرية فى فبراير الماضى، أنها وقعت اتفاقا لبيع كامل حصتها البالغة 70 % من أسهم "تنمية" للمجموعة المالية هيرميس، بحصة بلغت 76.7 % من "تنمية" مقابل 345 مليون جنيه (44.1 مليون دولار).
وقالت القلعة إن الاتفاق يقدر القيمة الإجمالية لحقوق الملكية فى "تنمية" بواقع 450 مليون جنيه.
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