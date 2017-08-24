أكد اللواء بحري جمال عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، أن شركته حققت، هذا العام، إجمالي إيرادات بلغت 1.133 مليار جنيه، مقارنة بـ714 مليونًا للعام المالي السابق، بنسبة نمو قدرها 58.7 %.





وقال، فى بيان أصدرته الشركة، اليوم، إن صافى أرباح الشركة بلغ 708.061 مليون جنيه، مقابل 344.238 مليون جنيه للعام المالي السابق، بنسبة نمو قدرها 106%.





وأشار البيان إلى أن نشاط تداول الحاويات حقق زيادة في حجم التداول بنسبة 6 % على العام المالى السابق، فيما حقق قطاع تداول البضائع إنجازًا غير مسبوق حيث بلغت إيرادات نشاط القطاع 68.680 مليون جنيه، مقابل 40.096 مليون جنيه للعام المالي السابق، بنسبة نمو حوالي 71%.



