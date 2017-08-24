EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مليار جنيه إيرادات بورسعيد للحاويات.. و106% نموًّا بالأرباح
الخميس 24 أغسطس 2017 07:57 م
محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات البضائع
أخر الأخبار
محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات البضائع
بورسعيد- أمانى العزازى
أكد اللواء بحري جمال عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، أن شركته حققت، هذا العام، إجمالي إيرادات بلغت 1.133 مليار جنيه، مقارنة بـ714 مليونًا للعام المالي السابق، بنسبة نمو قدرها 58.7 %.
وقال، فى بيان أصدرته الشركة، اليوم، إن صافى أرباح الشركة بلغ 708.061 مليون جنيه، مقابل 344.238 مليون جنيه للعام المالي السابق، بنسبة نمو قدرها 106%.
وأشار البيان إلى أن نشاط تداول الحاويات حقق زيادة في حجم التداول بنسبة 6 % على العام المالى السابق، فيما حقق قطاع تداول البضائع إنجازًا غير مسبوق حيث بلغت إيرادات نشاط القطاع 68.680 مليون جنيه، مقابل 40.096 مليون جنيه للعام المالي السابق، بنسبة نمو حوالي 71%.
وأرجع البيان أسباب الطفرة التى حققتها الشركة إلى حسن الإدارة وكفاءة العاملين بالشركة من خلال منظومة تشغيلية متكاملة ومتطورة.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا