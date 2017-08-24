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بنـــوك
جذب ودائع بـ 55 مليار جنيه خلال مايو
الخميس 24 أغسطس 2017 07:17 م
البنك المركزي
أخر الأخبار
الانتربنك
أحمد الدسوقى
نجحت بنوك القطاع المصرفى فى جذب ودائع جديدة بنحو 55 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، لتصل إجمالى الودائع إلى 2.973 تريليون جنيه، مقابل 2.918 تريليون جنيه فى أبريل الماضى.
جاء ذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس.
وارتفعت ودائع القطاع غير الحكومى "الخاص" إلى 2.462 تريليون جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ 2.413 تريليون جنيه فى أبريل الماضى، فى حين زادت ودائع القطاع الحكومى من 504.670 مليار جنيه فى ابريل الماضى، إلى 511.159 مليار جنيه فى مايو الماضى، وفق التقرير ذاته.
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