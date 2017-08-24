سوديك تسلم سيزر الساحل الشمالي بمبيعات 1.6 مليار جنيه

أعلن ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية، اليوم الخميس، أن الشركة ستسلم مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس 2018 بمبيعات متوقعة 1.6 مليار جنيه (90.5 مليون دولار).





وقال شريف ردًّا على أسئلة لوكالة رويترز خلال جولة بالمشروع الذي يقام على 100 فدان بتكلفة 900 مليون جنيه: "سيتم تسليم 274 وحدة في مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس المقبل".





وأضاف أن الشركة ستطرح ثلاثة مشروعات في النصف الثاني من العام الحالي، أحدها مشروع سوديك إيست بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان، والمتوقع أن تبلغ مبيعاته 1.5 مليار جنيه، وأن أحد الطرحين الآخرين في مشروع فيليت، والآخر في إيست تاون، وكلاهما في القاهرة الجديدة.





تأسست شركة سوديك ثالث، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة مصر عام 1996 وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي الربح قفز 129.9% في الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 340.497 مليون جنيه، مقارنة بـ148.111 مليون جنيه خلال الربع المقابل من 2016.





وبلغت إيرادات النشاط التي حققتها الشركة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضى 1.173 مليار جنيه، مقارنة بـ624 مليونًا في نفس الفترة من العام الماضي.