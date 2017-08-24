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سيـــاســة
مشاورات مصرية بريطانية حول أزمات المنطقة
الخميس 24 أغسطس 2017 05:56 م
سامح شكري
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سامح شكري
خاص-
تشاور وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مع "اليستر بيرت"، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، حول أزمات المنطقة.
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، عقب اللقاء بين شكري وبيرت الذي وصل القاهرة أمس في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
وقال المستشار، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في البيان ، إن الزيارة "تأتى في وقتٍ هام لتعزيز أليات التشاور والتنسيق بين مصر وبريطانيا، فيما يتعلق بالتعامل مع العديد من الازمات التى تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومستقبل عملية السلام، والأزمتين الليبية والسورية، والوضع فى كل من اليمن والعراق، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف".
وتناول اللقاء "مختلف جوانب العلاقات المصرية البريطانية، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية"، وفق أبو زيد.
من جانبه، أكد الوزير البريطاني، على الاهتمام الخاص الذى توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر، منوها إلى أن المبعوث التجارى البريطانى سيزور مصر قريبا، وأن هناك برامج تعاون هامة بين البلدين حاليا فى مجال التعليم تستهدف المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.
وأضاف أنه "رغم عدم استئناف حركة الطيران البريطانى المباشر الي شرم الشيخ، إلا أن السياحة البريطانية إلى مصر ارتفعت بزيادة تُقدر ب ٦٠٪ عن العام الماضي، فضلا عن كوّن بريطانيا تعتبر الشريك الاستثماري الأول لمصر".
وأعرب شكرى عن تطلع مصر الي اتخاذ السلطات البريطانية القرارا المناسب باستئناف الطيران المباشر وحركة السياحة الي المقاصد المصرية في أقرب فرصة، باعتبار أن هذا الإجراء سيعتبر هو الدليل العملى على توفر الإرادة الحقيقة لمساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما قدم شكري شرحا لمختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والحوافز الخاصة بالاستثمار، بما في ذلك الإشارة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأكد الوزير البريطاني أن بريطانيا بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين الصادر عام ٢٠١٥، وفق بيان الخارجية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، فقد استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التى تقوم بها مصر لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وكذلك نتائج لقاءه الأخيرين مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، والمشير خليفة، حفتر قائد الجيش الوطنى فى باريس، فضلا عن تقييم مصر لتطورات الأزمة السورية
كما ناقش الجانبان الاوضاع السياسية والأمنية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية والاقليمية التى تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف عملية السلام.
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