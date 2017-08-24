المركزى يعلن إجازة عيد الأضحى 5 أيام

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكل البنوك المحلية بدءًا من الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين 4 سبتمبر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 5 سبتمبر.