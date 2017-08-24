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اقتصاد وأسواق
جمارك السلوم تحبط تهريب حرباء محنطة
الخميس 24 أغسطس 2017 05:34 م
معبر السلوم
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معبر السلوم
مها أبو ودن
تمكَّن رجال الجمارك بمنفذ السلوم، برئاسة أحمد عبد الوهاب، مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من القوارب المطاطية التى تستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية وكمية من الحرباء المحنّطة والمبيدات الزراعية، بالمخالفة لقانون الزراعة وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته رقم 53 لعام 1966 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للسيارات المغادرة إلى ليبيا اشتبه محمود عبد العزيز، مأمور الحركة، في "أ. م" ليبى الجنسية، سائق سيارة النقل الليبية رقم 161048/ 19013 ومحملة بالبضائع المتنوعة.
وتم تشكيل لجنة جمركية للتفتيش، وبالمعاينة الفعلية تبيَّن وجود قوارب مطاطية تستخدم في الهجرة غير الشرعية، وعدد 850 حرباء محنطة و80 عبوة مبيدات زراعية. وبلغت قيمة التعويضات 850 ألف جنيه.
يُذكر أن المجلس الأوروبي فرض عقوبات على ليبيا تتضمن حظر تصدير الزوارق المطاطية والمحركات الدافعة لها؛ بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد.
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا.
وبحسب الأمم المتحدة فقد وصل، خلال النصف الأول من العام الحالي، 80 ألف مهاجر غير قانوني عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، فيما فقد أكثر من ألفي شخص حياتهم غرقًا في البحر، ويبلغ عدد اللاجئين في مراكز الإيواء بإيطاليا، أكثر من 200 ألف شخص.
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