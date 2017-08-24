5 أسباب وراء تراجع تداولات البورصة

أنهت البورصة تداولات آخر جلسات الأسبوع عند مستويات متدنية 478 مليون جنيه فقط، ما أرجعه محللون إلى 5 أسباب، هى التداعيات التراكمية لتطبيق ضريبة الدمغة، وتراجع السيولة بعد رفع الفائدة، وغياب الأخبار الإيجابية، واقتراب إجازة عيد الأضحى وضعف تداولات الأسهم القيادية.





وحتى إغلاق التداولات اليوم تم التداول على أسهم 185 سهمًا، بكمية 140.9 مليون ورقة، عبر 17.299 ألف صفقة، وسط ارتفاع 46 سهمًا فقط، وتراجع 105 أسهم، فيما ظل 34 سهمًا على ثبات.





وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن تراجع التداولات مستمر منذ فترة طويلة، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، هي تراجع ثقل الأسهم القيادية والممثلة في سهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، واقتراب إجازة عيد الأضحي وموسم الإجازات الصيفية، فضلًا عن الأثر التراكمي لضريبة الدمغة، والتي تسببت في تقليص عدد عمليات التداول بنفس الجلسة بنحو 50% نتيجة ارتفاع تكلفة التداول على المستثمرين.





ولفت أباظة إلى أن هناك حالة من تراجع السيولة بالسوق نتيجة التراجعات التي شهدتها الأسهم القيادية لمؤشر "EGX30" الفترة الماضية، وخلفت حالة من الارتباك والعزوف عن التداول بين فئة واسعة من المستثمرين.





وتراجع سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو 50% من المؤشر الرئيسي إلى مستويات 81.48 جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستويات نحو 89 جنيهًا خلال يوليو الماضي، كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 0.55% حتى منتصف التداولات عند مستوى 19.75 جنيه.





وتوقع أباظة مواصلة سيطرة الاتجاه العرضي المتأرجح على أداء المؤشر الثلاثيني حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى من المستويات الراهنة مع 10 نقاط ارتفاعًا أو تراجعًا.





وأنهى مؤشر "EGX30" جلسة اليوم الخميس على تراجع نسبته 0.54% عند مستوى 12926 نقطة، كما أنهى مؤشره الدولاري تعاملاته على تراجع نسبته 0.51 % عند مستوى 2475.5 نقطة.





وأرجع توني كمال، خبير أسواق المال، تراجع تداولات اليوم إلى الأثر السلبى لضريبة الدمغة على تداولات نفس الجلسة "تى بلس زيرو" والتي تراجعت بنحو 50 % منذ تطبيق الضريبة، فضلًا عن الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق الفترة الماضية، والتي دفعت بالمؤشر الرئيسي للتراجع نحو 10 جلسات متتالية.





وأشار أيضًا إلى أن تداعيات رفع الفائدة وأثرها السلبي على السيولة بالسوق مع توجه المستثمرين نحو الأوعية الادخارية ذات الفائدة المرتفعة منخفضة المخاطر، كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.





وقال كمال إن المؤشر الثلاثيني لديه مستوى مقاومة مهم عند 13250 نقطة، وفي حال عدم تمكنه من تخطيه سيظل تحت رحمة عمليات جني الأرباح عند مستويات 12950 نقطة ثم 12600 نقطة.



