200 مليون جنيه مساهمات لدعم مشروعات خدمية بمطروح

كشف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن إجمالى المساهمات والتبرعات التى نجحت جهود المحافظة فى الحصول عليها لدعم الخدمات المُلحّة والعاجلة للمواطنين، من رجال الأعمال من خارج الصندوق، بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه.





وأضاف أبو زيد، خلال احتفالية العيد القومي بمدينة مرسى مطروح، أن أبرز الخدمات هى العلاج والمساعدات الإنسانية لغير القادرين، والتى بلغت 20 مليون جنيه من تلك المساهمات، فضلًا عن تطوير مصنع الغاز على أحدث مستوى تكنولوجى بتكلفة 10 ملايين جنيه.





وتابع: ما سبق تم في إطار من الشفافية والمصداقية فى التعامل مع جميع الملفات من أجل الصالح العام وصالح الوطن، والقدرة على تخطي كل العقبات من أجل تحقيق الخدمات الضرورية للمواطنين، والتى كان أولاها العقبات الإدارية والمالية مع ميزانية الدولة المحدودة أمام حجم المستهدف من المشروعات والخطط الطموح للتنمية، لذا كان ضروريًّا البحث عن البدائل الجديدة والجدية والخروج عن إطار صندوق البيروقراطية، والعمل على المشاركة الجادة والفاعلة لكل أبناء الوطن؛ لدفع مسيرة التنمية بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين فى إطار من الشفافية لتحقيق الخدمات الإنسانية والخدمية المُلحة لحياة المواطنين.



