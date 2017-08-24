EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
200 مليون جنيه مساهمات لدعم مشروعات خدمية بمطروح
الخميس 24 أغسطس 2017 04:55 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح
أبرزها العلاج والمساعدات الإنسانية لغير القادرين بنحو 20 مليونًا
مرسى مطروح- معتز محمود
كشف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن إجمالى المساهمات والتبرعات التى نجحت جهود المحافظة فى الحصول عليها لدعم الخدمات المُلحّة والعاجلة للمواطنين، من رجال الأعمال من خارج الصندوق، بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه.
وأضاف أبو زيد، خلال احتفالية العيد القومي بمدينة مرسى مطروح، أن أبرز الخدمات هى العلاج والمساعدات الإنسانية لغير القادرين، والتى بلغت 20 مليون جنيه من تلك المساهمات، فضلًا عن تطوير مصنع الغاز على أحدث مستوى تكنولوجى بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وتابع: ما سبق تم في إطار من الشفافية والمصداقية فى التعامل مع جميع الملفات من أجل الصالح العام وصالح الوطن، والقدرة على تخطي كل العقبات من أجل تحقيق الخدمات الضرورية للمواطنين، والتى كان أولاها العقبات الإدارية والمالية مع ميزانية الدولة المحدودة أمام حجم المستهدف من المشروعات والخطط الطموح للتنمية، لذا كان ضروريًّا البحث عن البدائل الجديدة والجدية والخروج عن إطار صندوق البيروقراطية، والعمل على المشاركة الجادة والفاعلة لكل أبناء الوطن؛ لدفع مسيرة التنمية بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين فى إطار من الشفافية لتحقيق الخدمات الإنسانية والخدمية المُلحة لحياة المواطنين.
وأشار إلى أن المشروعات الخدمية مستمرة، ومنها مبادرة مطروح تحارب الغلاء بتخفيض 30% للسلع الغذائية الأساسية للشهر العاشر على التوالى، والحرص على وصولها لمستحقيها فى أقصى التجمعات الصحراوية، وإقامة خيمة رمضانية تسع أكثر من 100 ألف صائم، بالإضافة إلى 400 صائم يوميًّا فى كل مدينة، كذلك تمهيد أكثر من 600 كم فى الطرق الصحراوية الوعرة للقضاء على عزلة عدد من التجمعات السكانية فى السلوم وبراني ومرسى مطروح، وتوفير 45 أتوبيس نقل جماعى للتخفيف عن المواطنين، وإقامة مركزى القلب والتوحد العالميين وغيرهما.
مرسى مطروح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا