أورنچ مصر تعلن عن تعاونها مع وائل جسار‎

وائل جسار 556

المال– خاص



أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، اليوم الخميس، عن تعاونها مع السوبر ستار وائل جسار، من خلال البث المباشر والحصري لحفلته يوم 26 أغسطس الحالي في قبرص، حيث سيتمكن محبوه في مصر والوطن العربي الذين يصل عددهم إلى 24 مليون شخص، من الاستماع إلى أحدث أغانيه.



ويهدف التعاون مع المطرب وائل جسار إلى توفير أحدث ما وصلت إليه خدمات الترفيه لعملاء أورنچ في مصر والوطن العربي عبر تقنية أورنچ الحصرية.



وتزامنًا مع إعلان أورنچ مصر عن الحفلات الحصرية لأشهر المطربين في مصر والعالم العربي عبر تقنية البث المباشر، تستخدم أورنچ لأول مرة آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم (الروبوت الذكي) عبر الماسنجر (Messenger) الخاص بالفيسبوك والذي سيكون بمثابة مندوب خدمة عملاء قادر على إرسال الردود المبرمجة والتحدث والتفاعل مع العملاء بكل بسهولة ويسر.



كما يمكّن لعملاء أورنچ في المستقبل القريب من استخدام هذه التكنولوجيا لطلب المنتجات أو استرجاعها وإعادتها عن طريق التحدث مع الروبوت الذكي، فبدلًا من الضغط للوصول إلى تطبيقٍ ما لشراء منتجات من الشركة، سيتمكن المستخدم من الكلام أو الكتابة والدردشة مع هذا الذكاء الاصطناعي. ولن تقتصر الروبوتات على محادثات خدمة العملاء، لكن يمكن أن تشمل أيضًا أدوات مثل الإعلان عن توافر منتجات معينة مرة أخرى أو إرسال الأخبار العاجلة للعملاء.



يقول محمد ياسين، المدير التنفيذي لشركة Arabica Music: "تعدّ هذه التجربة واحدة من التجارب المتميزة التي تجمع حصريًّا بين الفنانين المشاهير وأورنچ، مشغل الاتصالات المفضل لدينا في مصر والمنطقة، حيث أصبح بإمكاننا الآن مشاركة الموسيقى عبر الحدود بفضل شريكنا التكنولوجي، شركة Binary Waves التي قامت ببناء منصة متميزة لدعم نقل الموسيقى دون انقطاع بصورة عالية الدقة (HD)".



ويقول ضياء رجب، المدير التنفيذي لشركة Binary Waves "لم نتوقف عند تقديم هذه التجربة لعملائنا فحسب، بل سعينا نحو زيادة التفاعل بين الفنانين وجمهورهم من محبي الموسيقى من خلال تقديم أحدث التقنيات التفاعلية على موقع الفيسبوك، حيث يتمكن المعجبون من التواصل مع فنانيهم المفضلين وموسيقاهم على تطبيق الماسنجر الخاص بالفيسبوك. كما يستطيع محبو الفن والموسيقى الاشتراك في الأخبار الحصرية للفنانين وتحميل موسيقاهم والأغاني الحصرية".



وقال بيير اتيان سيزرون، نائب رئيس أورنچ مصر لقطاع المستهلك والتسويق: "تستمر أورنچ في دورها الريادي لمنصة الترفيه متفوقةً على منافسيها في مصر، حيث تقدم الشركة تجربة فريدة من نوعها تعكس مدى قوة الشراكة الناجحة".



وأضاف قائلًا: "نحن نؤمن بشدة أن الموسيقى هي إحدى الوسائل المهمة للتفاعل مع عملائنا الكرام، وقد انضممنا إلى Arabica Music وBinary Waves كي نجمع الموسيقى والتكنولوجيا وقاعدة المعجبين معًا لخلق تجربة غير مسبوقة في السوق المصرية، بالإضافة إلى سعي أورنچ الدائم لتقديم آفاق جديدة ليس فقط للفنانين المشهورين، بل أيضًا للموسيقى الوليد التي ستكون جزءًا من الوسائل الترفيهية نحو تأسيس منصة ترفيه قوية".