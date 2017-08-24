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سيـــاســة
برلمانية تتبرع بجزء من راتبها لصالح تحيا مصر
الخميس 24 أغسطس 2017 03:49 م
غادة عجمي
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غادة عجمي
ياسمين فواز
تقدمت النائبة غادة عجمي عن المصريين بالخارج بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستقطاع مبلغ ألف جنيه من مستحقاتها الشهرية لدى المجلس لصالح صندوق تحيا مصر، طوال فترة عضويتها.
وطالبت النائبة رئيس المجلس بالموافقة على الطلب وتطبيقه بداية من الشهر المقبل، مؤكدة أن طلبها جاء ردًّا على قرار واشنطن خفض جزء من المعونة الأمريكية لمصر.
كانت وكالة رويترز قد نشرت خبرًا عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض قيمة المساعدات المقدمة لمصر بواقع 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخري؛ لتحفظها على ملف الحريات وحقوق الإنسان بمصر، استنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس وتش. وهو ما اعتبرته "الخارجية" المصرية، في بيان لها، أمس الأربعاء، تحركًا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري.
صندوق تحيا مصر
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