الأداء المتباين يسيطر على البورصة بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 12926 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليصل إلى 691 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21% عند مستوى 1555 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.98% عند مستوى 1992 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.79% عند مستوى 11469 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 478 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 101.9 مليون جنيه، و28.4 مليون جنيه، و6.6 مليون جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات العربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 11.3 مليون جنيه، و119.6 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 46 سهمًا من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 105 وبقى 34 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، أمس الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للمصريين.