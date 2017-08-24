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اقتصاد وأسواق
قابيل والجميلى يبحثان أليات انسياب حركة التجارة بين مصر والعراق
الخميس 24 أغسطس 2017 02:16 م
طارق قابيل11122
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طارق قابيل11122
محمد ريحان:
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سلمان الجميلى، وزير التجارة والتخطيط العراقى – رئيس الوفد العراقى المشارك باجتماعات الدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تناولت المباحثات أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بهدف إحداث نقلة نوعية فى حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء حبيب الصدر، سفير دولة العراق بالقاهرة .
قال قابيل إن الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة، خاصة فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين .
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى، وإيجاد آلية مشتركة تتيح انسياب حركة التجارة خاصة مع قرب الافتتاح الرسمي للمعبر البري علي الحدود العراقية الأردنية، مع منح المنتجات المصرية أولوية فى دخول السوق العراقى، خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية، وتلقى قبول واستحسان المواطن العراقى، فضلاً عن التعاون فى مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق، ودارسة إقامة مركز تجارى دائم لعرض المنتجات المصرية ببغداد، فضلاً عن تعزيز المشاركة المصرية بالمعارض العراقية وعلي رأسها معرض بغداد الدولي والمعرض التجاري بمدينة كركوك .
وأضاف قابيل ان اللقاء استعرض أيضا أهمية الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، والمقرر عقدها ببغداد والتي ستبحث تيسير العقبات الخاصة بحركة التجارة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين .
ومن جانبه أكد الدكتور سلمان الجميلى، وزير التجارة والتخطيط العراقى، حرص الحكومة العراقية على الانفتاح على السوق المصرية، خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين، مشيراً إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي للطريق البرى بين العراق والأردن، والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى انسياب حركة التجارة بين العراق والدول العربية، وعلي رأسها مصر .
وأشار إلى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذى يسهم في ايجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، لافتا إلي أهمية دور مصر في المساهمة في إعادة إعمار العراق، خاصة في ظل موقفها الداعم والمساند الذي تقوم به دوماً لمساندة الشعب العراقي
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