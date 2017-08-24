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نقل وملاحة
وزير النقل يتابع مشروع تطوير المزلقانات
الخميس 24 أغسطس 2017 01:53 م
هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل الجديد
المال - خاص
اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور جميع الشركات المنفذة لمشروعات تطوير المزلقانات.
يأتي ذلك في ضوء إهتمام الوزارة بدفع معدلات تنفيذ الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات، لرفع كفاءة التشغيل على الشبكة وزيادة معدلات الأمان على السكة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يهدف لوضع نهاية لمشكلة المزلقانات، لافتاً إلى أنه يضم كل الجهات الخاصة بذلك (الشركات المنفذة / الاستشاري/ الجهة المالكة وهي السكة الحديد)، لذا فإنه غير مسموح بتأخر أحد الشركات عن تطوير المزلقانات وفق الجدول الزمني.
واستعرض وزير النقل معدلات تقدم الأعمال فى المشروع خلال الستة أشهر الماضية، ليصل إجمالي ماتم تطويره 252.
وطالب الوزير بضرورة تطوير أسلوب إدارة هذا المشروع الهام مع ضرورة عمل محاضر تنسيق أسبوعية بين الشركات المنفذة، وهيئة السكك الحديدية وإعطاء مهلة أخيرة للشركات المتأخرة فى معدلات التنفيذ، مع ضرورة قيام اللجنة العليا بتسيير المشروع والتى تضم ممثلى وزارات النقل والرى والأوقاف والتنمية المحلية لإزالة أى معوقات وسرعة الإنجاز.
النقل
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