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اتصالات وتكنولوجيا
أسطي تبحث عن تمويلات جديدة لاستكمال نشاطها
الخميس 24 أغسطس 2017 01:49 م
أسطى 1
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أسطى 258
سمية كمال:
كشف نادر البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة "أسطي" لطلب السيارات الأجرة "أون لاين"، عن أن شركته تبحث الحصول على تمويلات جديدة، لاستكمال نشاطها بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، بعد ما حققت انتشار العام الماضى فى 11 مدينة على مستوى الجمهورية.
وقال - فى تصريحات لـ "المال" - إن النمو الأسبوعي لـ "أسطى" وصل لـ 30% خلال العام الماضي.
يذكر أن "أسطي" هى أول تطبيق مصري لطلب السيارات الخاصة، كما أطلقت منذ فترة تطبيق جديد على أجهزة هواتف «الآيفون» و«الآندرويد» تحت اسم «أسطى مان»، و يستهدف تقديم خدمة "دليفرى" لإنجاز المشاوير، ونقل الأشياء عبر دراجات بخارية، لـ 3 فئات الأفراد، والشركات، ومواقع التجارة الإلكترونية.
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