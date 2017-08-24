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نقل وملاحة
ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز.. اليوم
الخميس 24 أغسطس 2017 01:41 م
ميناء الزيتيات
أخر الأخبار
ميناء الزيتيات
نادية صابر
يستقبل اليوم -الخميس- ميناء الزيتيات السفينة مصر جاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.
وأكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، مغادرة السفينتين القاهرة وعمان ميناء سفاجا، وعلى متنهما 300 راكب و34 شاحنة بضائع و64 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين القاهرة وعمان، وعلى متنهما 601 راكب و20 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و20 سيارة، وغادرت 3 سفن، هى: أمانة وإلنوى إكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 370 راكبا و197 شاحنة و28 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة اليوم استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 345 راكبا و89 سيارة، والعبارة لابسبس وعلى متنها 68 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.
بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 545 راكبا و15 سيارة، ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 812 راكبا و112 سيارة.
الموانئ المصرية
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