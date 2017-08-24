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اقتصاد وأسواق
الجمارك تتأهب لاستقبال عيد الأضحى
الخميس 24 أغسطس 2017 01:32 م
الجمارك 1111
أخر الأخبار
الجمارك 1111
مها أبوودن
تأهبت مصلحة الجمارك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف عمل الورديات وعمليات التفتيش، لاسيما على مستوى المنافذ الجمركية الأكثر سخونة مثل منافذ بورسعيد والسلوم ورفح.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن الفترات التى تسبق الأعياد تكون دائمًا أكثر الفترات سخونة نظراً لازدياد عمليات التهريب، خاصة تهريب الممنوعات كالمخدرات والشماريخ وغيرها من المواد والسلع الممنوعة.
وأشار المصدر إلى أن المصلحة تلجأ فى مثل تلك الأوقات إلى تكثيف عمليات التفتيش اليدوى، وعدم الاعتماد فقط على الفحص بالأشعة، لتقليل معدلات التهريب التى تكثر خلال فترات الأعياد.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك قامت خلال الفترة التى سبقت عيد الفطر الماضى، بضبط عدد كبير من محاولات تهريب أقراص الترامادول والتامول.
مصلحة الجمارك
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