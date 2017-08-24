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نقل وملاحة
الموانئ البرية تطرح حزمة مشروعات على القطاع الخاص
الخميس 24 أغسطس 2017 12:49 م
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
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الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
❐ تتضمن ميناء 6 أكتوبر.. وتحقيق 202 مليون جنيه إيرادات
❐ شركات كبرى تقدمت بعروض إقامة مركز لوجيستى فى أرقين
مدحت إسماعيل:
قال اللواء فؤاد عثمان رئيس مجلس ادارة هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، إن هيئته تخطط خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية على القطاع الخاص، على رأسها إقامة مركز لتنشيط الصادرات المصرية بميناء السلوم البرى على 131 ألف متر مربع، يستهدف تواجد المنتج المصرى بالميناء، إضافة الى خدمة حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الشمال الأفريقى ودول وسط غرب أفريقيا.
وأضاف لـ«المال»، أنه من المقرر أيضًا طرح مجزر ومحجر للحيوانات على مساحة 15 فدانًا على الحدود المصرية السودانية بمنطقة أرقين، للإسهام فى سد الفجوة اللحوم فى السوق المصرية وخلق صناعات تكميلية مثل الجلود وتوفير عمل لأبناء المنطقة.
وأكد عثمان أنه رغم صدور قرارات الاقتصادية الأخيرة والتى شملت رفع أسعار المحروقات وتحرير سعر الصرف، والتأثر الكبير الذى وقع على الهيئة، نتيجة تلك القرارات، فإنها لم تقوم على مدار الفترة الماضية بتحريك أسعار الخدمات المقدمة حرصًا منها على حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الجوار.
وأوضح أنه مستهدف خلال الفترة المقبلة، طرح مناقصة عالمية لإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عمل الدراسات اللازمة للمشروع، ويُجرى حالياً إعداد مستندات الطرح، بالإضافة إلى طرح إنشاء ميناءين فى مدينتى «السادات»، و«بنى سويف»، وذلك بعد الانتهاء من ترسية ميناء أكتوبر.
ولفت عثمان إلى أن الهيئة انتهت من تأسيس الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المتميزة، برأسمال مصرح به 100 مليون جنيه، موضحا أن الشركة عقدت أول جمعية عمومية لها نهاية يونيو الماضى، وجار وضع خطة جيدة للشركة لتتولى طرح عدد من المشروعات.
وأوضح أن الشركة ستعد بمثابة الذراع الاستثمارية للهيئة، وستعمل على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى إقامة مشروعات موانئ جافة، وفقاُ لآليات ونظم المشاركة المختلفة، المحددة قانونًا.
وقال عثمان إن المشروعات سابقة الذكر والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، تعد أحد استثمارات الهيئة غير المباشرة، بغرض تحقيق ايرادات كبيرة خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى أن الهيئة ضخت استثمارات مباشرة بقيمة 48 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لتطوير ميناء طابا البرى، إضافة إلى رفع كفاءة منشآت وطريق ميناء السلوم البرى.
وذكر أن الهيئة من ضمن خطتها خلال العام الجارى تنفيذ الإجراءات الأمنية التى اقرها مجلس الوزراء بتامين جميع الموانئ على مستوى الجمهورية بأحدث الأجهزة، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الهيئة وجهات الأمن المختلفة، ومنها القوات المسلحة، لتطبيق تلك الإجراءات.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 202 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018، موضحاً أن ميناء أرقين البرى حقق منذ افتتاحه فى يناير الماضى إيرادات بقيمة 17.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يناير الماضى ميناء أرقين البرى، بهدف خدمة التجارة بين 15 دولة أفريقية تقع على هذا الطريق، ويأتى فى اهتمام كل من الدولة المصرية والسودانية لزيادة حركة التجارة بين الدولتين ودول حوض النيل والقارة الأفريقية فى إطار توجه الدولة نحو تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين الدول الأفريقية.
وأنشأت هيئة الموانئ البرية والجافة ميناء أرقين باستثمارات تبلغ 93 مليون جنيه وبطاقة استيعابية حوالى 8000 مسافر يومياً وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس بمساحة إجمالية للمشروع 130 ألف متر مربع، منها دائرة جمركية وساحات ومناطق خدمات على مساحة 100 ألف متر مربع ومجمع إعاشة على مساحة 30 ألف متر مربع، كما يحتوى الميناء على صالتى سفر ووصول لكل اتجاه وساحة للشاحنات والسيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى مولدات كهربائية بطاقة 3000 كيلو وات وخزانات مياه صالحة للشرب بطاقة 250 م3 وآخر علوى بطاقة 100 م3 وأن الميناء يضم دائرة جمركية تعمل بنظام الشباك الواحد لتسهيل وتيسير حركة التبادل التجارى وتم إنشاء برج الاتصالات بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه تم تشغيله مع الافتتاح التجريبى للميناء.
كما يوجد عدد من الكافيتريات ومبنى إسعاف ووحدة مطافئ ومسجد وعشرة مخازن منفصلة بواقع 5 مخازن فى كل اتجاه كما يوجد طريقان فى اتجاه السفر والوصول يبلغ طول كل منهم 454 متر وبعرض 18 متر وبالإضافة الى تخصيص طريق لمرور الجمال ورؤوس الماشية كما يضم الميناء مدينة سكنية (منطقة إعاشة) تحتوى على 22 وحدة سكنية، ويعتمد تصميم منشآت الميناء على نظام القبب الذى يتناسب مع طبيعة المكان ودرجة الحرارة، وروعى فى تصميم الميناء توفير طرق لذوى الاحتياجات الخاصة بجانب توفير مساحات خضراء.
ورداً على تلقى الهيئة عروضاً استثمارية، قال رئيس مجلس ادارة هيئة الموانئ البرية والجافة، إن هناك عددًا من الشركات أبدت رغبتها فى إقامة مركز لوجيستى فى منطقة أرقين، والهيئة تعكف فى الوقت الجارى على دراسة العروض المقدمة من الشركات.
جدير بالذكر أن الهيئة تعد جهة الإشراف الوحيدة على جميع الموانئ البرية، وتتولى تخطيط وإدارة تلك الموانئ وتنسيق العمل بين الأجهزة العاملة بها، بما يكفل سير العمل وارتفاع مستوى أداء الخدمات بها وتحقيق انسياب وانتقال عبور الأفراد والبضائع فى أقل وقت وتكلفة.
كما تتولى الهيئة تخطيط الممرات البرية والطرق وتجهيزها لضمان الاستخدام، وإقامة وصيانة المنشآت الثابتة ومواقع الانتظار والمعدات والمبانى، إضافة إلى أنها تختص بوضع تعريفة الخدمات التى تؤديها الهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وإبداء الرأى فى الرسوم والعوائد التى تطبق فى الميناء بمعرفة الأجهزة الأخرى المختصة.
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