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بنـــوك
اقتصار برامج تمويل أصحاب المعاشات على 10 بنوك
الخميس 24 أغسطس 2017 12:36 م
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
❏ «الإمارات دبى» الأعلى بقيمة مليون جنيه وفترة سداد 7 سنوات
❏ «الأهلى» يتيحه للعسكريين بحد أقصى 150 ألف جنيه بعائد %19
❏ تحويل المعاش شرط للحصول على القرض والفائدة تتراوح بين 14.5 - %23
أحمد الدسوقى:
كشف مسح أجرته «المال» عبر الهاتف، عن تركز واقتصار برامج تمويل أصحاب المعاشات على 10 بنوك فقط داخل الجهاز المصرفى، وتضمنت القائمة كلا من البنك الأهلى، مصر، الإسكندرية، الإمارات دبى الوطنى، التعمير والإسكان، الأهلى اليونانى، الاتحاد الوطنى، القاهرة، الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى، بينما قال بنك بلوم- مصر، إنه يدرس تقديم برامج مناسبة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وتتراوح القروض التى تتيحها البنوك لأصحاب المعاشات بين 5 آلاف جنيها كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه، وتشترط المصارف حد أدنى لقيمة المعاش لا يقل عن 1000 جنيه مع تقديم خطاب من جهة التأمينات يضمن تحويل المعاش على البنك الممول.
وينفرد بنك الإمارات دبى الوطنى بتقديم أعلى سقف ائتمان للعميل بقيمة مليون جنيه تسدد على 7 سنوات بفائدة يتم تحديدها وفقا للدراسة التى يقوم بها الفرع التابع له العميل ونتائج الاستعلام الائتمانى عنه، إضافة لمدة القرض وقيمة المعاش والضمانات الأخرى المقدمة.
وتتراوح الفائدة على برامج التمويل التى رصدتها «المال» بين 14.5 و%23 حسب مدة السداد وقيمة القرض والمعاش.
وتشترط البنوك بطاقة رقم قومى وفاتورة مرافق سواء كانت غاز أو كهرباء، إضافة إلى خطاب لتحويل المعاش، بينما تتباين فى الحد الأقصى لعمر صاحب المعاش وقت انتهاء مدة القرض، فيشترط بعضها ألا يزيد عن 60 عاما بينما تسمح بنوك أخرى بالوصول إلى 65 عاما.
وتتيح هذه البنوك هذه البرامج لأصحاب المعاش من كافة فئات المجتمع باستثناء البنك الأهلى الذى يتيح المعاش للعاملين بالقوات المسلحة فقط بحدود ائتمان بين 3 آلاف و150 للضباط ومن 5 إلى 50 ألف جنيه لصف الضابط بفائدة تصل إلى %19.
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